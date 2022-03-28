在港股上市的大陸玩具盲盒企業泡泡瑪特28日公布2021年全年財報。財報顯示，2021年泡泡瑪特營收達人民幣（下同）44.9億元，年增78.7％；調整後淨利潤10.02億元，年增69.6％。

不過泡泡瑪特股價未因財報報喜而受惠，28日截至15點30分，股價報31.05港元，跌5.91％。

東方財富網報導，泡泡瑪特財報顯示，2021年，註冊會員達到1,958萬人，新增註冊會員1,218萬人，創歷史新高。2021年會員貢獻銷售額占比92.2％，會員回購率56.5％。「IP＋管道」保持強勁增長，在疫情反復衝擊之下，2021年泡泡瑪特業績持續高速增長。

IP是泡泡瑪特核心競爭力之一，報告期內，泡泡瑪特MOLLY實現收入7.05億元，年增長97.6％。此外，DIMOO和SKULLPANDA在2021年分別實現收入5.67億元和5.95億元，分別年增長79.8％和1,423.8％。