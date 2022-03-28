永鑫能源以總計裝置容量186MW的太陽能光電案場，成功獲得了新台幣94.06億元（約3.28億美元）的貸款。這項貸款融資已重組為18年期的綠色金融貸款，除了原有的貸款行永豐商業銀行及玉山銀行之外，也加入了新的參貸行，包括澳盛銀行、法國巴黎銀行、渣打銀行、三井住友銀行以及香港上海匯豐銀行。

永鑫能源表示，此次的融資項目標的為貝萊德實物資產旗下的Global Renewable Power Fund II所持有，包括遍布全台灣，累積建置開發量達到186MW的共計42個地面型、水面型及屋頂型太陽能案場。貝萊德實物資產與永鑫能源已經完成了這些案場的開發建置及開展營運，且與台電簽訂了20年的躉購條約，估計每年可產生2.7億kW的綠電，並能滿足8萬戶台灣家庭超過20年的電力需求。

此次融資案展現出貝萊德實物資產對資本市場管理的積極作為，透過實施最佳財務結構及利用市場強大的流動性來實現回報最大化。最終的貸款架構包含著數項領導台灣市場的特色，例如使用債務服務備償和首項可再生能源的控股公司無追索權組合融資。此項融資採用了符合綠色貸款原則（2021）的綠色金融架構，由DNV_立恩威國際驗證股份有限公司擔任第二方意見的顧問提供外部驗證。貝萊德實物資產的董事總經理Charlie Reid表示，我們很高興在台灣進行這項有意義又具突破性的融資案。這是貝萊德實物資產在亞太地區安排的首宗綠色融資案，也是我們在亞太地區投資氣候基礎設施的里程碑。」貝萊德資本市場亞太區主管暨董事總經理Michael Dennis亦表示，這次的融資案不僅說明了我們投資的太陽能光電案場的品質，也顯現出貝萊德在資本市場的實力，通過積極管理投資項目的資本結構，替我們的投資者創造長期價值。