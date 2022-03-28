62歲香港女星文雪兒，自1976年出道演藝圈，出演過無數戲劇作品，第一部作品還就是女主角，之後像是《鹿鼎記》、《浣花洗劍錄》、《天龍訣》等經典作品，都有看到她的演出，演藝路走得還算順遂，婚後息影走入家庭，後來卻不幸跟前夫離婚，有了兩個女兒經濟壓力更加沉重，她轉向經營美甲事業，下班再回家照顧她們。

根據《香港01》報導，經過她四處東奔西走，事業已發展到連鎖店的規模，卻在此時遇到人生另一大難關。由於她不願依靠前夫贍養費過活，因為她認為求人不如求己，她已經聽到太多周遭朋友抱怨前夫不給錢的事，因此她立志做個女強人。無奈忙於事業之際，身上卻罹患了0-1期的乳癌，雖然病情並不算嚴重，但她選擇對女兒隱瞞，因為怕她們會擔心，一直到要動手術才告知她們，所幸後來有順利康復。

美甲店高峰時間有16間，後來遇到金融風暴縮減到11間。文雪兒表示，疫情關係使她的店鋪多出港幣7位數的損失，尤其是店面租金上的支出較大，不過有些房東願意少收租金，損失的影響也不致於擴大，另外她也提到，由於有房東不願意續租，她可能也有需要搬遷店鋪地址。

值得一提的是，疫情影響下自身狀態並不樂觀，她也沒有選擇做出裁員，因為她強調員工是公司最大的財產之一，有部分同事已經任職超過十年，她們對公司來說已經不只是員工而已，超暖舉動讓外界對她的善良，留下深刻印象。