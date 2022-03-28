合晶（6182）最近連連遭法人示警，儘管對營運基本面具一定信心，但市場對籌資計畫與上海合晶IPO稀釋獲利，以及對外部系統性風險的擔憂，使股價拉回幅度不輕。中信投顧此時出面護航，力挺2022年營運展望維持樂觀，加持股價力拚止穩。

受惠於市況維持熱絡，合晶2021年第四季營收持續走高，隨半導體矽晶圓需求維持強勁，推升合晶元月營收續增至10.2億元，突破單月10億元關卡，並創下單月歷史新高紀錄。由於合晶策略上專注於12吋產能的擴充，6吋與8吋產品出貨量的增幅相對有限，因此，帶動營收成長的主要動能來自於單位售價上漲，2月雖受工作天數較少的影響，但營收僅月減2.85％，累計前二月營收為20.11億元，可預期第一季營收將持續走高。

由於產品價格仍持續看漲，法人看好，上半年營運將持續反映漲價的成果，預期下半年的價格有機會優於上半年，今年長約（LTA）比重預計將由去年的10～15％，提高至27～30％。展望2022年，由於各大廠對於擴廠的態度仍相當謹慎，較大的新產能最快要到2023年下半年才會陸續開出，可預期全球矽晶圓市場仍將維持供給吃緊狀態，單位售價仍有上漲空間。

中信投顧給予合晶「增加持股」投資評等，推測合理股價調整至82元。