侯友宜遲未表態連任直攻2024？ 柯文哲笑嘆：作為「國民黨唯一王牌」應該很為難

新北市長侯友宜是否參選2024總統大選，備受關注，外界認為可能直攻2024總統大選，恐會衝擊台北市長柯文哲選總統。柯文哲28日回應，侯友宜現在是國民黨唯一強牌、王牌，他應該都很為難。

北市議員鍾沛君透露日前採訪侯友宜，7問是否競選連任，但侯就是未回應「連任」2字，柯文哲今被問及侯友宜連任態度不明確，柯文哲表示，侯友宜要不要連任，應該問侯友宜怎麼會問他，但他認為，侯現在是國民黨唯一強牌、王牌，應該都很為難。