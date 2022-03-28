侯友宜不連任拚選總統？柯文哲這樣看 17:122022/03/28 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 侯友宜遲未表態連任直攻2024？ 柯文哲笑嘆：作為「國民黨唯一王牌」應該很為難 訂閱影音： 中時新聞網 新北市長侯友宜是否參選2024總統大選，備受關注，外界認為可能直攻2024總統大選，恐會衝擊台北市長柯文哲選總統。柯文哲28日回應，侯友宜現在是國民黨唯一強牌、王牌，他應該都很為難。 北市議員鍾沛君透露日前採訪侯友宜，7問是否競選連任，但侯就是未回應「連任」2字，柯文哲今被問及侯友宜連任態度不明確，柯文哲表示，侯友宜要不要連任，應該問侯友宜怎麼會問他，但他認為，侯現在是國民黨唯一強牌、王牌，應該都很為難。 蔡總統出席新北嘉義同鄉會活動 侯友宜這麼說 柯期許黃珊珊開啟文景之治 蔣酸民調墊底應先檢討 #侯友宜 #連任 #柯文哲 #應該 #2024總統大選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林鄭月娥一席話 港政壇瘋傳放棄角逐連任特首 09:102022/03/28 兩岸 蔣萬安陳時中同台互動熱 柯P邊緣人 04:102022/03/27 政治要聞 侯友宜跟國民黨關係冷淡？奧運銀牌得主也忍不住說話了 07:002022/03/27 政治 美女議員7問「是否競選連任」 侯友宜回應讓她不敢置信 08:482022/03/28 政治 談兵役役期 侯友宜：團結能夠解決大半問題 14:042022/03/28 政治 民進黨派誰挑戰侯友宜？綠委：5、6月提名都還來得及 15:342022/03/27 政治 預言4月疫情大反撲成真 柯文哲曝方法：這就是科學 15:112022/03/27 生活 眾語謙言》北藝中心終於爛尾重生（鄞楷謙） 17:552022/03/28 海納百川 曾預言4月疫情反撲 柯文哲：取決於邊境防疫要多嚴格 16:422022/03/28 生活 宣布連任或更上一層樓？侯友宜：還有很多建設沒做好 12:152022/03/28 政治 疫情爆發神預測 柯：這是科學 04:102022/03/28 生活新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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