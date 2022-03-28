威爾史密斯今在奧斯卡典禮上，因不滿頒獎人克里斯洛克拿妻子光頭造型開玩笑，衝上台怒摑對方引發全球關注；呂秋遠大讚「娶夫當娶史密斯，影帝就在奧斯卡」，他強調打人確實不對，但「有時候很難說，特別是當有人自以為幽默，在上億人面前羞辱自己的太太」，也怒批克里斯洛克說得不是笑話，而是蠢話。

呂秋遠在臉書發表看法，他強調打人是不對的，在「法律上」是不對的，但強調「有時候很難說，特別是當有人自以為幽默，在上億人面前羞辱自己的太太」，他認為威爾史密斯護妻行為值得讚許，雖然打人行為確實不對，應受法律制裁，而威爾史密斯已經道歉，大讚「娶夫當娶史密斯，影帝就在奧斯卡」。

呂秋遠說希望有些人開玩笑時，請適可而止，「沒有人有義務讓你這樣的對待」，他說當時克里斯洛克對著潔達史密斯說「潔達，我愛你，好期待你的新片『魔鬼女大兵2』」嘲笑對方掉髮症，克里斯洛克見台下觀眾無反應，還再說「這是個很好的笑話。」呂秋遠則怒罵「Excuse me？Sir？當自己講的笑話要提醒對方這是笑話的時候，那就不是笑話了，而是蠢話了，好嗎？」

呂秋遠說，威爾史密斯是好萊塢知名的愛妻男人，結婚25年即使他老婆外遇、吸毒傳聞不斷，他還是深愛對方，而他自己就是家暴受害人，父親在他小時候就會毆打母親，他因此立志等有能力後，要保護身邊的人；呂秋遠表示，「經過那些家暴的悲劇，他已經成長為一個會保護家人的漢子。」

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