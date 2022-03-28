大陸和南韓在造船業競爭激烈，根據統計數字，大陸2021年一舉躍升世界造船龍頭，獲取全球新訂單比重達49%，陸媒《南華早報》報導，受南韓與西方一同制裁俄國影響，近來俄韓關係逐漸惡化，陸廠可望漁翁得利爭取到更多俄國的訂單。

報導指出，南韓3大造船公司韓國造船與海洋工程（KSOE）、三星重工（Samsung Heavy Industries）以及大宇造船（DSME），接獲俄國造船訂單總額高達65億美元（折合約台幣1890億元），但由於近來南韓被俄國視為「不友善」國家，除了付款可能會遭拖欠外，也難以爭取到新訂單。加上俄國被踢出環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統，更使俄國難以向南韓造船廠支付先前訂購的新船費用。

2021年大陸在造船方面獲取的全球新訂單比重達49%，高於南韓的38%，一舉躍居世界造船龍頭，報導分析指出，由於大陸未加入制裁俄羅斯，兩國仍保持往來，俄國訂單可能轉向大陸造船廠購買。

分析機構Maritime Strategies International執行董事Adam Kent表示，大陸造船在船隻能源效益和減排兩大方面表現出色，不過他認為陸方目前無法打造冰區航行等級(ice class)的LNG船。

Allied Market Research則認為，強大的政府支持和政治穩定是造船業存活的先決條件，而陸企在此一方面比各國更有優勢。