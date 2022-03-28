新竹市政府啟動騎樓順平計畫，首階段完成火車站前、舊城區24條路段，淨空騎樓違章佔用、路障，此外也透過「新竹好行」標線，為行人讓出騎樓通行動線，另，今年將再啟動6條路線順平騎樓工程，年底完成全市30條路段。

市長林智堅表示，他上任後推動步行城市，先串起隆恩圳、綠園道等綠帶，接續全面改善通學步道，2020年起啟動首波騎樓順平計畫，以市中心向外1公里為目標範圍，已完成24條路段改善，包括串聯火車站至舊城區步行環境，已完成1萬915公尺長的騎樓順平工作。

工務處說明，騎樓順平計畫啟動迄今共改善24條路段，包含中正路、中山路、北門街、東門街、演藝路、北大路、大同路、東前街、中華路2段、信義街、勝利路、林森路、民族路、中央路、自由路、經國路1段、西門街等。

今年將再改善6條路段，以串聯火車站、城隍廟、市立棒球場、東門圓環、學校及醫療院所等為優先，包含北大路、西大路、文昌街、武昌街、復興路、中山路等，共計3495公尺。

另為配合新竹市立棒球場7月啟用，市府優先改善西大路（經國路、北大路)、北大路（西大路、北門街），全案預計年底完工。

工務處指出，此次騎樓淨空措施有3大要點，包括騎樓範圍內除主建物與特殊設備，違章建築、固定式障礙物、移動式障礙物必須限期拆除、淨空，違規停車持續勸導。

另，騎樓地面以修順高低差為原則，不更動騎樓鋪面，高差小於30公分將以坡道順平，大於30公分的則以坡道搭配階梯為原則，完成後交通處將在騎樓內貼出2公尺寬行人通行空間範圍，確保行走動線順暢無阻。

此外，考量附近住戶、商家停車需求，「新竹好行」灰色標線內為通行動線、標線外開放停機車。

市府表示，騎樓在台灣屢見違規使用情形，新竹市也不例外，騎樓屬道路範圍，專供行人通行使用，應保持供公眾通行，未來將持續推動騎樓順平改善工程，提供更多行人友善的場域，藉由打通騎樓空間及人行道串連方式建置安全與友善的人行環境，以保障行人步行安全。