一輛長照車輛28日下午在高雄市楠梓區鳳楠路122號起火燃燒，消防局人員到場撲滅火勢，所幸沒有造成人員傷亡。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

40歲郭姓男子28日駕駛長照專車行經楠梓區鳳楠路122號時，車輛意外起火燃燒，他趕緊下車逃命。消防局人員獲報到場撲滅火勢，此事故幸未造成人員受傷。

楠梓警方初步研判，可能是駕駛對手排車輛不熟悉，該車時常熄火，當重新啟動引擎時自燃。警消到場撲滅火勢，幸好沒有波及其他車輛與民眾。

警方對郭男做酒測，酒測值為零。至於車輛起火原因，仍待進一步調查。警方也呼籲民眾，行車應隨時注意汽車路況，並保持安全距離，避免發生事故。