駕駛不諳手排車！太常熄火引擎自燃 長照專車燒精光 17:262022/03/28 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛長照車輛28日下午在高雄市楠梓區鳳楠路122號起火燃燒。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛長照車輛28日下午在高雄市楠梓區鳳楠路122號起火燃燒，消防局人員到場撲滅火勢，所幸沒有造成人員傷亡。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 40歲郭姓男子28日駕駛長照專車行經楠梓區鳳楠路122號時，車輛意外起火燃燒，他趕緊下車逃命。消防局人員獲報到場撲滅火勢，此事故幸未造成人員受傷。 楠梓警方初步研判，可能是駕駛對手排車輛不熟悉，該車時常熄火，當重新啟動引擎時自燃。警消到場撲滅火勢，幸好沒有波及其他車輛與民眾。 警方對郭男做酒測，酒測值為零。至於車輛起火原因，仍待進一步調查。警方也呼籲民眾，行車應隨時注意汽車路況，並保持安全距離，避免發生事故。 翁駕車路口轉彎與雙載機車擦撞 2人噴飛重摔在地 市長不忍了！彰化停車亂象挨轟「自私可恥」祭出殺手鐧 #火燒車 #車輛 #楠梓 #長照 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女駕駛「打水漂」翻車暴衝騎士重傷 救命招曝光禁做這事 18:042022/03/28 社會 民眾傻眼！客運等紅燈竟停在輕軌軌道 警要開罰了 12:142022/03/27 社會 台積電高雄廠環評初審通過 4月中辦環評大會 17:282022/03/28 生活 影》前和碩副總登山失蹤 車輛尋獲最後駕車畫面曝 11:542022/03/28 社會 台61線快速道路驚見鋼筋散落 綿延將近400公尺 16:102022/03/28 社會 北大國小旁擬設公車調度場 上百民眾抗議喊遷移 16:382022/03/28 生活 基隆客運失控撞斷燈桿車頭也爛了 駕駛發高燒送醫 17:412022/03/27 社會 頭城200公尺就有28個水溝蓋 民怨 04:102022/03/28 地方新聞 邱建強打造長照站 助失能者重返社會 04:102022/03/27 生活新聞 金門警協同銀行、超商阻詐 替民眾保住51萬元 13:572022/03/27 社會 繳不出貸款搶銀行 假外送員落網 04:102022/03/28 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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