大陸官媒證券時報28日報導，近日大陸財政部公布的「2022年中央政府性基金支出預算表」中，在「其他政府性基金支出」下的「中央本級支出」從2021年的人民幣（下同）928億元大幅增加至4,528億元。報導稱，這意味著長久以來存在的新能源發電項目補貼拖欠問題有望一次性全面解決。

受上述利多消息帶動，電力股28日午後大幅攀升。截至15點30分，港股的中國電力報4.05港元，升5.19％；龍源電力報16.6港元，升6.41％；華潤電力報14.56港元，升2.54％；信義能源報4.56港元，升1.33％；新特能源報18.74港元，升12.35％。

報導引述電力央企相關負責人稱，如何解決新能源發電項目補貼欠費問題還在討論中，但官方確實在考慮以往欠帳的補貼將一次性發放。該人士認為，一次性發放拖欠補貼對企業有很大的好處，解決了企業現金流不足的問題，改善財務指標，可提高持續發展新能源的力度。