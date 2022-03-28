2022九合一大選即將在年底舉行投票，各黨派陸續在各地展開布局，而施政滿意度超高的新北市長侯友宜的動向也受到外界關注，由於侯友宜始終未正面回應是否爭取新北市長連任，近期傳出國民黨內部出現拱侯友宜直攻2024總統大位的聲音；對此，台北市長柯文哲表示，侯友宜是現在國民黨唯一的王牌，他應該很為難。對此說法，在PPT掀起熱議，有網友表示「侯確實是目前唯一能打的」。

新北市長 侯友宜。(圖/本報資料照)

議員鍾沛君日前在臉書上寫下先前專訪侯友宜的過程，提到她七度詢問侯友宜是否會連任新北市長，侯友宜第一次回應現在離選舉還遠，真的不要有太複雜的想法。鍾沛君注意侯友宜完全沒提到「連任」二字，於是不死心多次追問，甚至在結束訪談後，她仍再次探詢侯友宜的連任意願，沒想到侯友宜竟說她想太多，「你怎麼知道我不會退休呢？」讓人充滿聯想。

柯文哲在今（28日）下午的防疫記者會上，被問到侯友宜對於2022年連任態度不明確，可能直攻2024總統，若柯文哲也要角逐2024總統大位時，勢必會對柯造成衝擊。對此，柯文哲回應，侯友宜要不要連任應該要問侯友宜，怎麼會來問他。但他認為，侯友宜現在做為國民黨唯一的強牌、王牌，他應該都很為難。

對此說法，在PPT掀起熱議，有網友表示「侯不會做這種事，朱還想選啊」、「KMT有可能放侯出來選總統？」、「侯友宜民調最高 不過國民黨不會派侯友宜」、「侯確實是目前唯一能打的 其他的都… 」。