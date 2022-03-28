台新夢想家28日正式官方宣布，面對4月1日洋將大限將至，確定留下吉爾貝克、布依德與揚科維奇3名揚將，今年3月才返隊效力的「回鍋」洋將希克斯無奈遭到割捨釋出，希克斯本季僅幫夢想家打了兩場，留下場均19.0分、15.5籃板的數據，如今想要再次看他上場打球身影，恐怕最快也要等到下季了。

以下是台新夢想家新聞稿內容，『福爾摩沙台新夢想家球團於今（28）日宣布，因陣容配置與配合性考量，決定解除與球員希克斯（Stephan Hicks）之合約關係，本季剩餘的賽事台新夢想家將註冊吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、布依德（Julian Boyd）與揚科維奇（Stefan Jankovic）三名洋將。

希克斯（Stephan Hicks）於3月加入球隊訓練，本季出賽2場，繳出19分、15.5籃板，三分球命中率超過四成五，然註冊大限在即，球團與教練團經多次綜合審慎討論下，考量打法球風、陣容配合以及整體體能狀態等因素，最終做出此戰力調整的決定。

台新夢想家球團總經理韓駿鎧表示，由衷感謝希克斯的努力與付出，他是一位團隊意識強、配合度高的球員，「在做出這個決定前我們經過了非常多次的開會討論，考量接下來的賽程都非常緊湊且場場關鍵，因此希望能以目前調整狀態最佳的球員來應對接下來的每場賽事，朝著我們的目標前進。雖然無法與希克斯奮戰到季末，不過球團都非常肯定他的能力以及優秀的個性與態度，我們衷心祝福他未來的生涯一切順利，也期待未來還有機會能與他合作。」』