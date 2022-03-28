「護國神山」台積電將進駐高雄，設廠地點位在中油高煉廠舊址，高市府環保局28日舉辦「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會，會前有楠梓區民眾到環保局門口拉布條提出相關訴求，最終環評初審會通過審核，預計4月中旬將於高市府舉辦環評大會審查。

「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明會」攸關台積電於高雄設廠的期程，因此引發各界關注，環保局3月初舉辦「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明會」專案小組第1次初審會並未通過審核，經開發單位修正、補齊前次審查不足之處，28日再審正式通過初審會。

第2次初審會前，楠梓區大批民眾到高市府環保局門外舉白布條提出相關訴求，楠梓區宏毅里長馮靖絨表示，主要想替當地民眾爭取居住正義，她強調該地不會因為整治後就沒有汙染，未來無論交通、環境衝擊都是汙染，所以他們希望達到「公民參與、全民監督」的目標。楠梓區宏榮里長陳宏榮表示，身為里長必須背負監督任務，站在最前線為民眾發聲，共同打造最優質的生態環境。

地球公民基金會指出，台積電作為業界領頭羊、用電大戶，應負起更多責任，社會溝通的工作不能只靠政府，更需要企業投入資源參與。因此認為台積電不能只作為綠電的購買者，更需要「自帶綠電」成為綠電的協力者，具體作法可以透過推動屋頂光電來達成。

地球公民基金會要求台積電追求「三零」循環經濟，建議有關此案的空、水、廢、毒等各項汙染物排放，不應以已經取得高屏空汙抵換量或以既有的環評排放總量為滿足，應承諾持續以國際上最新的防制技術，從源頭進行削減，規畫出改善時程，以逐步達成零汙染、零排放、零廢棄的循環經濟園區為目標。

台積電副總莊子壽表示，保證會做好汙染防制作為，未來也會成立廢棄物零廢中心，加強重金屬回收處理，達到物料循環再生，並透過源頭減量、資源循環，也承諾2050年達淨零碳排。另外，園區的設置皆比照科學園區標準設置，已將生態園區納入規畫。

高市府環保局表示，「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會審查通過，後續送高市府環境影響評估審查委員會討論，預計將於4月中旬舉辦環評大會審查。