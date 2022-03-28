黃士修爆李惠仁幫「卡神」拍片挨告 判決出爐 17:322022/03/28 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被指幫綠營拍片與楊蕙如有關，李惠仁告黃士修，台北地院判決黃免賠及道歉。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 導演李惠仁提告指控，黃士修2019年12月15日在其經營的核能流言終結者粉絲網頁上，公開說綠營催票影片「年輕人，你們還不出門投票嗎？」是李協力拍攝、楊蕙如主導，李求償9萬多元並要求道歉，台北地方法院判決駁回。 台北地院審理後認為，黃的言論涉及選舉廣告籌畫之相關議題，與公眾事務有關，不能以黃指稱李所拍攝的黃告是由楊女主導、粉專協同，就認定因此造成李惠仁的社會評價造成貶損，李無法證明名譽受損，駁回他的請求。 不爽綠營政二代趙介佑小弟餵毒害死人 北聯幫槍手開槍判決出爐 國民黨提名特別辦法自家人猛轟 前綠營助理卻跑來想披藍袍 #李惠仁 #綠營 #楊蕙如 #黃士修 #被指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》登記最後一天 綠營新北議員陳科名等不到復權恐脫黨參選 18:552022/03/25 政治 高雄市長選戰派誰？藍議員：這大咖可和陳其邁一搏 18:452022/03/17 政治 台南綠營議員初選激戰 藍營拉攏黨友壯聲勢 04:102022/03/28 地方新聞 綠營屏縣長初選政見會登場 3人異口同聲：沒有分裂問題 18:012022/03/25 政治 2022誰來做老大》新北市議員 新北藍綠老將一棄選一停權 選情添變數 04:102022/03/24 政治要聞 2022誰來做老大》台南市議員 綠營初選看板戰 搶打黃偉哲牌 04:102022/03/16 政治要聞 2022誰來做老大》台中市長 盧秀燕、何欣純 恐上演雙姝對決 04:102022/03/15 政治要聞 台中巨蛋將動工遭綠營批評 國民黨台中市黨部用這句話狠嗆回去 12:392022/03/25 政治 2022誰來做老大》新北市議員 李坤城劍指立委 綠營派系卡位戰開打 04:102022/03/22 政治要聞 18歲公民權修憲案過關 黃士修爆：藏了一個天大秘密 19:182022/03/25 政治 2022誰來做老大》基隆市長 綠營整合有望 蔡適應出線機會高 04:102022/03/18 政治要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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