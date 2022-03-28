導演李惠仁提告指控，黃士修2019年12月15日在其經營的核能流言終結者粉絲網頁上，公開說綠營催票影片「年輕人，你們還不出門投票嗎？」是李協力拍攝、楊蕙如主導，李求償9萬多元並要求道歉，台北地方法院判決駁回。

台北地院審理後認為，黃的言論涉及選舉廣告籌畫之相關議題，與公眾事務有關，不能以黃指稱李所拍攝的黃告是由楊女主導、粉專協同，就認定因此造成李惠仁的社會評價造成貶損，李無法證明名譽受損，駁回他的請求。