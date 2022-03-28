去年3月及9月中國大陸以檢出介殼蟲為由暫停我鳳梨、釋迦、蓮霧輸入，我已於去年11月及今年3月底在世界衛生組織(WTO)的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會(SPS)例會中，提出特定貿易關切，但至今對岸仍無回應。農委會主委陳吉仲表示，若大陸對我方提供的書面資料還有疑慮，歡迎對岸防疫人員到台灣現場來看。

陳吉仲今(28)日出席「110年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」受訪表示，在這次SPS例會中再次要求對方提供完整科學根據，也因為對岸的做法不符合國際規範，我們會據理力爭，今天也已透過兩岸動植物檢疫平台表達我們的建議，希望對岸能能有適當回應。

產地管理上，去年外銷1.8萬公噸鳳梨到日本，今年目標是超過3萬公噸，外銷供果園無論在用藥、燻蒸、洗選、分級等都按照進口國家的規範，除了SPS例會外，我們也很樂意提供產地出口規範的要求。

陳吉仲指出，面對今年原物料價格上漲，許多國家面臨糧食安全，農產貿易的目的就是要減少糧食危機避免挨餓，希望對岸也能給予完整回應。

陳吉仲說，動植物檢疫議題都很樂意交換資訊，有時會到產地、集貨場、屠宰場親自訪視，若對岸對我們提供的書面資料還有疑慮，歡迎他們防疫人員來台灣現場看看，我們的農產是世界數一數二的。