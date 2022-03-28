隨著時代改變，人類的思想也變得開放許多，有不少人成為「不婚族」，寧願一個人生活，也不要結婚。《搜狐網》命理專欄指出，白羊座、獅子座、天蠍座、摩羯座的人，雖然內心十分抗拒婚姻，卻會為了父母妥協，而和某個人步入禮堂。

1、白羊座

白羊座一點都不嚮往婚姻生活，反而更享受一個人自由自在的日子，但他們實在受不了父母每天在耳邊嘮叨，甚至打感情牌來「威脅」自己，他們雖然想要以平常心去面對，不想將父母的話放在心上，但就算再怎麼淡定，還是多少會受到影響，最後只好急忙找一個人結婚。

2、獅子座

獅子座不希望父母因為自己的事操煩，所以都會盡量依照父母的話做事，對於婚姻，他們其實沒有什麼看法，只是認為要過不喜歡的生活，會讓自己太壓抑，但為了讓父母開心，他們就會大膽豁出去，覺得用自己的快樂去換父母的快樂，是一件值得的事情。

3、天蠍座

天蠍座認為邁入婚姻，夫妻之間難免會因為茶米油鹽醬醋茶爭吵，而這並不是他們想要的生活，自己一個人就可以過得自由快樂，但身為兒女始終不能不考慮父母的感受，畢竟父母含辛茹苦把自己養大，他們也希望父母晚年能夠幸福，於是只能隨便和一個人結婚。

4、摩羯座

摩羯座在很多事情上都想得很開，對別人來說婚姻或許是一件大事，需要慎重考慮，但他們就覺得沒那麼嚴重，如果結婚後的結果不錯，不但能讓父母開心，自己還不用每天聽父母碎碎念，若是婚後過得不幸福，大不了還有離婚這條退路，所以他們一點都不擔心。