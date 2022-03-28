為提升榮民榮眷服務照顧，輔導會與寶佳公益慈善基金會再次合作，於今(28)日簽訂合約，由寶佳基金會捐款，協助榮家購置沐浴機及復康巴士，並發放生活艱困榮民榮眷之急難救助金及子女獎學金。

簽約儀式由輔導會主委馮世寬與寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥共同主持，馮主委感謝寶佳公益慈善基金會第二年的大愛捐助，也分享第一年榮家同仁收到沐浴機的歡欣之情，並感謝賴董事長認同榮民對國家社會的貢獻，對輔導會的提案計畫鼎力支持，讓曾經為國家流血流汗的榮民們及其眷屬，感受到社會善的回饋。簽約儀式後輔導會於月會頒贈賴董事長一等榮光專業獎章，對寶佳公益慈善基金會的善行義舉致上最高的敬意與謝意。

賴董事長表示，榮民一生功在國家，年輕時為國家犧牲奉獻，退伍後仍持續投入國家發展建設，現在他們年老，部分家庭為社會弱勢，是寶佳公益慈善基金會最為關心的對象，所以當基金會有這個機會能夠幫助榮民榮眷時，不但全力支持、且感到引以為榮。也期待藉由這次捐助，拋磚引玉，引領更多企業共襄善舉。

本次寶佳公益慈善基金會所捐款項，將協助臺北榮家購置沐浴機與高雄榮家購置復康巴士，提升榮家安寧照護品質；急難救助金部分，除了救助因遭受重大災害、意外事故，致死亡或重度身心障礙者外，自110年起增加救助因感染COVID-19亡故的案件，以協助染疫榮民眷度過難關；清寒榮民子女獎學金及急難救助金申請相關事宜，可至榮民榮眷基金會官網(https://www.vndf.org.tw/)查詢。