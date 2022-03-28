彰化縣是機車大縣，每年約有56輛機車需完成排氣定檢，數量龐大，一一採寄明信片造成大量紙張浪費，今年特別提供「機車定檢全E化通知服務」。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣是機車大縣，多達82萬輛機車，每年約56萬輛需完成排氣定檢，數量龐大，一一採寄明信片造成大量紙張浪費，今年提供「機車定檢全E化通知服務」，彰化環保局統計，去年逾期未定檢裁處9845件；路邊攔檢不合格也處分210件，每件依法開罰1500元至6000元。

為了杜絕小烏賊汙染空氣，環保局除了加強路邊攔檢，也積極督促機車定期排氣檢查，依據空氣汙染防制法規定，出廠滿5年機車需每年於發照月份前後1個月內完成機車排氣定期檢驗，逾期未完成定檢者依法應裁處新臺幣500元以上6000元以下罰款。

彰化縣環保局統計，去年機車逾期未定檢，裁處9845件；路邊攔檢不合格也處分210件。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局統計，彰化每年約有56萬輛機車需完成排氣定檢，歷年採用紙本明信片通知車主，造成大量紙張浪費，為節能減碳，今年度特提供「機車定檢全E化通知服務」，車主只要掃描QR code並登入車號及有效連絡資訊，每年即可收到機車排氣定期檢驗簡訊通知。

環保局長江培根表示，為了鼓勵車主或使用人踴躍加入機車定檢E化通知的行列，環保局與彰化縣機車公會及745家機車行合作，加入「機車定檢E化通知」並完成2000年度機車定檢的會員，將於2022年12月底前抽出100名幸運會員送Line點數，活動時間至111年11月30日止，每登入1車號即可獲得1次抽獎機會。

環保局空氣品質科長尤鴻昌指出，不少人騎機車都忘了機車排氣汙染空氣，不守規定可是會吃上罰單的，去年路邊攔檢就取締210件，還會持續增加攔檢的車次和人力，不要讓小烏賊趴趴走「到處吐墨」了。去年針對逾期未定檢也裁處9845件，不要掉以輕心。