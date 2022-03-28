新北市警局3月28日下午舉行婦幼警察隊隊長交接布達儀式，由市警局局長黃宗仁親自監交，他勉勵新任隊長林子翔要戮力以赴，落實各項婦幼保護工作，尤其跟騷法即將上路，更要踐行程序正義，同時對於卸任隊長陳良良為新北市婦幼安全的貢獻，予以肯定!

新北市警局3月28日下午舉行婦幼警察隊隊長交接布達儀式，由市警局局長黃宗仁親自監交，他勉勵新任隊長林子翔要戮力以赴，落實各項婦幼保護工作。(新北市警察局提供)

局長黃宗仁說，原任的隊長陳良良榮陞永和警分局副分局長，新任隊長由警察局公共關係室專員林子翔接任，黃宗仁指出，卸任隊長陳良良在婦幼隊任職四年，熟稔各項婦幼保護工作，同時全力推動改善新北婦幼安全環境，各項評比均名列前茅，108、109年度保護婦幼安全工作，都獲得內政部警政署評核為甲組特優、109年下半年度辦理性侵害工作評核特優、110年上半年度辦理性侵害工作評核優等，各項專案工作表現亮眼，深獲肯定。

而新任隊長林子翔是刑事體系出身，過去長期擔任偵查隊長，曾偵辦過知名藝人江蕙遭強盜傷害案、陽信銀行及玉山銀行強盜案，他表示，上任後將強化各項婦幼安全維護工作，特別是針對即將上路的「跟蹤騷擾防制法」，要求同仁熟稔法律，對於受理民眾報案流程及踐行法律程序都要澈底落實，絕不能讓被害人權益受到半點損害。

他也強調，跟蹤騷擾侵犯的客體是個人的精神和心理的健康與安寧，而且犯罪行為是持續不斷反覆，從法制面制定新法加強對於跟蹤及騷擾案件的規範，希望能讓被跟騷者獲得更多的保護，除了法治的帶動及檢警得以公權力介入外，最重要的仍須回歸最基礎的「性平教育」，從根本正確的了解性平觀念才是整體社會發展最穩定的基礎，不再讓憾事發生。

局長黃宗仁表示，婦幼安全一直是新北市最重視的課題之一，婦幼警察隊主要業務為家庭暴力防治、性侵害防治、性騷擾防治、兒童保護及兒少性剝削防制等業務，不僅是案件受理偵辦，也包括事前宣導防治作為。婦幼安全宣導除了建立正確觀念外，也包含了正確的價值觀及法治觀念；而提供婦幼安全觀念，即事前可檢視自身或他人有遭遇婦幼案件的風險、事中遇到案件發生當下應如何處置，及事後可向哪些社福資源或網絡單位求救等，都是未來必須強化的工作！