（軒郁全球首創防曬複方精油，獲馬來西亞MTE國際發明展金牌。圖／業者提供）

軒郁國際（6703）28日宣布，旗下全球首創防曬複方精油，勇奪馬來西亞MTE國際發明展金牌。

這是軒郁繼品牌獨家專利抗自由基成分「FRSAB自由酚」後，費時5年與弘光科技大學化妝品應用系所講座教授易光輝、王曉芬再次共同研發出「防曬精油複合物」，是第一個擁有發明專利與科學研究成果的天然植物防曬複方精油。

此次「馬來西亞MTE國際發明展」，共有21個國家超過500件作品參加競賽，軒郁能奪得金獎榮譽，指標意義濃厚。

易光輝表示，此研究不僅分析超過300支以上的單方精油、排除含有光敏感成分的精油、並透過實驗證實能有效防曬、應用於護髮產品中更能有效防止漂染後頭髮褪色，相關研究成果已發表於期刊論文。

王曉芬表示，要瞭解產業需求並將學術研究發明專利產業化，才能落實創新研發的成效。台灣的研發實力很堅強，許多創新發明都非常有商業價值，希望國內廠商的研發成果能參加更多的發明競賽，讓外國能看到更多台灣之光。

法人表示，軒郁以生物科技及大數據分析這兩大引擎，使其「iQueen愛女人購物網」品牌電商之會員人數已接近百萬人，除了透過市場大數據分析，打造更方便與舒適的品牌電商購物體驗外，更持續加大投入新商品核心技術，繼推出獨家專利成分「FRSAB自由酚」後，將此專利成分運用於美博士Dr.May全系列商品，首創含有發明專利「科學精油」概念之專業保養品牌，將有助於未來的業績拓展。