（「亞洲萬里通」推出退役機上餐車換購活動所加贈的「台北雙層餐車五星港點下午茶」體驗行程。圖／亞洲萬里通提供）

亞洲領先的旅遊及休閒獎勵計劃「亞洲萬里通」，為台灣民眾打造獨有的哩程獎勵計劃，不僅可從日常消費、餐飲美食、零售點數轉換、交通搭乘等多元管道賺取哩程，亦可運用哩程數兌換飯店、體驗行程、潮流商品、演唱會票券等獎勵，讓會員不受疫情影響，持續活用哩程、享受美好人生。

「亞洲萬里通」於國泰航空網上購物平台推出以「全里數」、「里數加現金」、或「全現金」換購優質選物，會員擁有更大的彈性運用里數，換購喜愛的商品。

其中，甫於2021年底推出的國泰航空退役機上餐車活動，即吸引會員秒殺換購，為了滿足航空迷的收藏慾望，「亞洲萬里通」將於3月29日18：00推出新一波退役機上餐車換購活動，並加贈「台北雙層餐車五星港點下午茶」行程，由國泰航空現役機組員及地勤人員迎賓接待、機組員同乘，航空迷千萬別錯失良機。

「亞洲萬里通」台灣區總監陳怡伶表示，疫情並沒有降低會員使用哩程的意願，而是將過去兌換的機票，改成換購飯店住宿、電子產品等，在此契機下，「亞洲萬里通」加強電商平台的服務及顧客體驗，持續推出國泰航空經典商品、台灣在地選品、國際時尚精品以及會員獨家體驗活動與聯名卡獨家優惠等，滿足台灣會員雖無法出國，也能以里數加現金換購全球熱門商品，將世界帶到會員家中，享受與世界同步的購物快感。

除了提供優質商品給台灣會員，針對海外會員，「亞洲萬里通」也持續推廣台灣在地品牌選物，包括由國泰貨運與台灣蔬果商合作，48小時內從產地直送蔬果箱至香港，讓海外會員也能品嘗台灣當季蔬果的美味，以及觀光客來台必買極具象徵意義的「故宮精品」、台灣特色茄芷袋的「來好」、台灣人氣伴手禮（如鳳梨酥、乾拌麵、精品咖啡）等精選商品，讓香港、日韓等地會員也能透過國泰航空網上購物換購，滿足對台灣的思念。

「亞洲萬里通」於國泰航空網上購物平台推出「里數加現金」換購服務，自2020年12月推出迄今，深受會員喜愛，使用「里數加現金」換購服務的交易量已成長50％，透過現金加購的部分更有近80％成長，會員更懂得運用「里數加現金」服務，彈性選擇里數與現金換購的比例，同時再透過現金部分賺取里數，為日後兌換預先存入更多哩程貨幣。

「亞洲萬里通」所打造的多元選物，不論喜愛航空飛行、旅遊體驗、網路購物或是生活娛樂，都能在國泰航空網上購物平台找到符合其生活型態與喜好的質感商品，共有四大熱門兌換類型推薦。

航空飛行：國泰航空相關周邊，僅在國泰航空網上購物平台獨家販售，每推出均獲得廣大迴響，國泰珍藏精選今年全新推出國泰航空空中巴士A321neo客機模型、機師及機艙服務員小熊公仔套裝、國泰航空X Native Union聯名款（包括：Drop無線充電板、Airpods Pro耳機保護盒、萬用充電線、電子產品收納包），都是航空迷必換收藏。

旅遊體驗：時尚背包、行李吊牌、實用收納袋等旅遊周邊選物以及可於Klook官網享有旅遊優惠的Klook會員大禮包，是熱愛旅遊的會員最愛兌換的商品。

網路購物：里數不再是為兌換而兌換，而是喜歡再兌換。Apple系列周邊、高顏質日系家電、最新款任天堂主機及遊戲及時尚編輯最愛Jo Malone香水等質感品牌及商品，一站就購足。

生活娛樂：五月天演唱會門票、李宗盛演唱會門票、熱門展覽門票（例如印象莫內展覽）及各式生活票券，搶購就上國泰航空網上購物。

航空迷眾所期待、絕無僅有的國泰航空退役機上餐車，即將在3月29日18：00開賣，只要成功換購國泰航空退役機上餐車的會員，即享獨家限定打造的「台北雙層餐車五星港點下午茶」雙人體驗行程，由國泰航空現役機組員及地勤人員迎賓接待，並由機組員同乘，重溫熟悉的旅遊氛圍，套裝加贈2022年全新推出的「機師及機艙服務員小熊公仔套裝」、「空中巴士A321neo客機模型」、「國泰航空頭等艙用酒杯」和其他驚喜好禮，邀您收藏此趟難忘的哩享之旅。

本套裝可以160,000里數或USD1,144.80（約新台幣32,000元）現金換購。國泰世華亞洲萬里通聯名卡或台新國泰航空聯名卡卡友享里數95折優惠，航空迷千萬別錯失良機。

即日起「亞洲萬里通」會員擴大招募中，歡迎會員推薦新朋友加入成為「亞洲萬里通」新會員，並完整填入推薦人的「亞洲萬里通」會員號碼（10碼），且於6月30日前完成賺取任一筆里數，推薦人（舊會員）及被推薦人（新會員）各可賺取300獎勵里數。