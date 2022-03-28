台中市東區大公街28日中午傳出有民宅倒塌，一棟60年歷史的危樓不知何故整片女兒牆倒塌，砸毀屋主停在騎樓的老爺車；76歲王姓屋主稱在一樓後方睡午覺聽到磁磚掉落身，跑出來一看竟然整面紅磚牆塌下來；而正在施工的鄰厝徐姓工地主任則表示，可能與前幾天的地震有關，他也說，施工前曾和王男談過補強部分，但他堅持以他的專業自己處理就夠了。
發生崩塌的是鄰近台中家商大公街一處二樓民宅，其一樓圍著鐵皮，二樓地板也有塌陷，是已有60年歷史的古厝，約在28日中午12點37分二樓整面磚牆塌下來，壓到停在一樓的自小客。
居住在內的76歲王姓屋主表示，他在一樓後方睡午覺聽到磚塊掉落聲，跑出來就目睹二樓整面磚牆掉下來；他的姐姐則表示，弟弟在木柵有房子，就堅持住危樓。
由於危樓旁正在施工，一度以為是施工造成危機牆面崩塌，但工地主任徐先生表示，開挖才4天，就遇下雨停工，且在施工前不只十次要找鄰厝的屋主，打電話都沒接，最近一次找到有談到古厝要不要結構補強，但他堅持以他的專業自己處理就夠了。
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