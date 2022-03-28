觀音大潭電廠群聚案篩檢出外包商夫妻和員工、員工女兒4人染疫，其中女兒就讀東勢國小，28日擴大採檢430名師生，傍晚結果出爐，430師生全數陰性，但確診者班級的師生仍要居隔及停課10天、其餘班級停課7天。

鄭文燦在防疫直播記者會中說明，因應大潭電廠移工群聚感染事件，外包廠商（案22949）和其員工（案22948）自行購買快篩採檢陽性，再至醫院採檢後確診，Ct值分別為21及17，市府並已分別匡列居隔9人、15人；而外包商員工案22948的同住女兒（案23026）就讀平鎮東勢國小，因父親確診，經匡列居隔及採檢後確診，Ct值31.3；外包商老闆（案22949（的妻子（案23025）為中平國小志工，因先生確診而匡列居隔及採檢，採檢後確診，Ct值25.2。

鄭文燦指出，市府依照學校防疫停課原則，針對平鎮東勢國小確診者班級的師生進行居隔及停課10天、其餘班級停課7天，也針對全校師生及匡列居隔者的家長採檢430人，傍晚結果出爐全陰性；而中壢中平國小因確診志工（案23025）未直接接觸學生，市府安排近距離接觸者進行採檢及居隔，學校並未停課。