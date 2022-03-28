苗栗37歲陳姓女子26日開車行經台3線三義鄉雙湖高架橋，因連日下雨路滑，竟當場「打水漂」失控翻車撞到路邊燈桿，波及23歲朱姓機車騎士，騎士傷勢嚴重、昏迷指數6，警方提醒駕駛若遇到打水漂狀況，千萬不要急踩煞車或大角度操作方向盤，要緊握方向盤穩住車輛，鬆油門，以免造成失控。

苗栗分局表示，陳姓女子事發當時正下著大雨，地面全都是積水，陳女疑似車速較快，開到轉彎處時輾壓到積水，導致失控撞到對向路旁路燈後翻覆。而對向車道的朱姓男騎士閃避不及，被翻覆的轎車撞上，連人帶車噴飛，陳女輕傷送醫，而朱男則傷勢嚴重，目前昏迷指數6。

女駕駛「打水漂」翻車暴衝騎士重傷 救命招曝光禁做這事

警方指出，事後檢視陳女車輛輪胎，發現左右後輪胎紋已經磨到接近胎面磨耗至輪胎安全線，經使用游標卡尺測量，雖尚符合規定，但在下雨地面濕滑情況下，很容易因抓地力不足，輪胎排水不佳而打滑失控，警方也提醒，駕駛若遇到「打水漂」狀況時，千萬不要急踩煞車或大角度操作方向盤，要緊握方向盤穩住車輛，鬆油門，以免造成失控。