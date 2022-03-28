剛拿下奧斯卡影帝的威爾史密斯，今天在奧斯卡頒獎典禮中出手打人，全因為愛妻潔達蘋姬的光頭造型遭主持人調侃，原來她因為有圓形禿的困擾，索性將自己剃成光頭，外界好奇圓形禿能不能長回來？皮膚科醫師表示，有家族史、年紀輕輕就掉髮等問題的人較難治療，並透露任何年紀都可能發生。

皮膚專科醫師林昀萱今(28)日在粉專表示，俗稱「鬼剃頭」的圓形禿是一種自體免疫的問題，屬於非疤痕性落髮，頭髮之後還是有可能再長出來。除了自體免疫問題，也可能跟家族史、飲食、壓力、感染、疫苗、賀爾蒙變化有關，且任何年紀都可能發生，還可能合併指甲和其他自體免疫的問題，例如甲狀腺異常、白斑、異位性體質。

林昀萱指出，圓形禿有的小塊、有的大塊，可以單一塊，也可以很多塊，甚至有些人會整頭頭髮都掉光，更嚴重的連眉毛、睫毛、甚至全身的毛髮都掉光，有7%~66%的人可能同時有指甲問題，像是指甲出現凹洞、變粗糙、出現橫向凹溝、變厚或變薄等等。

至於有鬼剃頭的人什麼時候頭髮才會長出來？林昀萱說其實非常難預測，有34%~50%的人一年內就會自己好，有14%~25%的人可能會進展到全頭禿髮或是全身性禿髮，但也不表示頭髮掉越多就越無法恢復，還是有超過90%的人有機會全部長回來，不過有這種困擾的人，就算這次頭髮恢復了，之後還是可能會有同樣的情況再度出現。

林昀萱說，圓形禿的處理方法包括外用類固醇、免疫療法、低能量光照等等，但有家族史、年紀輕輕就掉髮、有指甲問題、大範圍掉髮、頭皮側面和枕部帶狀掉髮、有異位性體質和其他自體免疫問題的人治療效果較不好。