搶攻4月兒童節的親子商機，台北寒舍艾美酒店4月1日起推出「北歐探險小旅人」住房專案，入住豪華客房彈性房價每房每晚5,500元起，另外加價99元，即可於房間內擁有童趣小帳篷的布置，再送翌日探索廚房早餐3客（限兩位成人與一位11歲以下孩童），並限量加碼贈「兒童歡樂包」，驚喜好禮包含乾洗手慕斯、抗菌防護噴劑、水指甲等，專案若再加價3,000元還可以直接升等至主管套房，上述所有價格須另加15.5％的政府稅與服務費。

另外，入住前60組每房限量加碼贈「兒童歡樂包」乙組，精選好禮包含超人氣母嬰用品品牌「思必兒」的嬰幼兒酪梨乳油木果洗髮沐浴慕斯花朵型、抗腸病毒最推薦的24小時表面抗菌防護噴劑、冰雪奇緣系列長效乾洗手慕斯，另外，無有害化學物質可讓小朋友可以安心、開心玩彩的「[email protected]」水指甲，還有小王子備品與迪士尼拼圖等，歡樂包中的好禮會隨機搭配，送完為止。