遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(28)日更新【新角色精選轉蛋】推出「新年限定」系列，全新限定★5角色登場，同步舉辦【與咪烏一起新年參拜】可取得復刻限定★3「咪烏」、【遊戲內新年壓歲錢活動】每天可獲得50個星導石，最多獲得500個星導石！【多人協力BOSS PICK UP】蒐集BOSS幣兌換限定★5裝備，豐富活動齊登場、立即登入體驗！

《彈射世界》新角色轉蛋「正月限定」、3月28日中午12:00上線！

《彈射世界》於3月28日中午12:00更新【新角色精選轉蛋】推出「新年限定」，其中限定★5「布熙」、限定★5「鈴香」、限定★4「翠絲塔」機率上升中！

※ 丑國的偶像★5「布熙」

「丑國」的代表，寫真型偶像。與神獸「卡卡烏」一同追著諾伊妮來到觀星之街。對偶像抱持著非比尋常的情感。CV：喜多村英梨。

《彈射世界》角色「布熙」

※ 盛裝女忍者★5「鈴香」

為了甩掉追兵並參加新年交流會而變裝！本來應該是這樣才對，卻不知為何穿起了盛裝的鈴香。雖然看起來像位溫柔婉約的美女，但內在還是一如既往。CV：Lynn。

《彈射世界》角色「鈴香」

※ 和服少女劍士★4「翠絲塔」

擁有豐富的知識及優秀分析能力的冒險者少女。穿著豔麗的蒼藍盛裝，將劍換成紙傘握於手中，並在和之國展開冒險。CV：桑原由気。

《彈射世界》角色「翠絲塔」

※ 嬌小的魔女老師★4「朵•蕾蕾妮」

擔任沃倫塔斯魔法學院教師的牧羊族。她的煩惱來源是因為外表稚嫩，總是被學生們小看。CV：齋藤彩夏。

《彈射世界》與咪烏一起新年參拜活動

《彈射世界》全新活動最多領取500個星導石！多人協力BOSS PICK UP兌換限定★5裝備！

《彈射世界》於3月28日上午12:00至4月7日上午11:59，舉辦【與咪烏一起新年參拜】，活動期間內完成紀念任務可取得復刻限定角色★3「咪烏」，以及「夢想紋章」10個！

《彈射世界》與咪烏一起新年參拜活動

【遊戲內新年壓歲錢活動】於3月28日05:00至4月7日04:59，活動期間內登入，每日可獲得50個星導石，最多可獲得500個星導石！

《彈射世界》新年壓歲錢活動

【多人協力BOSS PICK UP】於3月28日中午12:00至4月8日中午11:59，活動期間將PICK UP 特定BOSS，玩家需要以「協力戰鬥」挑戰指定BOSS，此次將放送3倍「BOSS幣」、經驗值、瑪納！使用「BOSS幣」可兌換活動限定裝備：★5裝備「華弩魔-II」、★5裝備「海馬雷弓」、★4裝備「祈願之弓」。