來自愛爾蘭的27歲健身網紅斯科特-穆雷（Scott Murray）擁有都柏林大學學院運動與健康科學理學學士、食品營養與健康碩士學位，還是健身教練和營養師，時常在社群平台推廣相關知識，上月底他在家中做晚餐時猝逝，震驚健身圈。家屬隨後證實斯科特-穆雷死於心臟衰竭，原來他生前天天只睡3、4個小時，把多餘時間通通拿去重訓。

根據外媒《太陽報》報導，斯科特-穆雷2月23日在家做晚餐時忽然失去生命跡象，得年27歲，噩耗嚇壞健身界，網路也傳出他可能是飲食失調、過度運動而喪命，面對外界的揣測，他的家屬宣布斯科特-穆雷的真正死因為心臟衰竭，告別式已於3月2日舉行。

斯科特-穆雷從5年前開始經營YouTube頻道，主要分享健身及低脂飲食等主題，吸引4.87萬網友追蹤，IG也有16.7萬粉絲，在網路上小有名氣；由於他的逝世消息完全無預兆，部分健身同好調查死者生前的生活習慣，發現斯科特-穆雷是個健身狂熱者，常年保持5%體脂肪率，而且嚴格規定自己天天都要消耗5500大卡，即便發現運動完身體會顫抖，還是繼續操練，天天只睡3-4個小時，將睡眠時間省下來拿去運動，365天全年無休。

據悉，斯科特-穆雷童年因過胖造成外表困擾，13歲開始接觸健身，沒想到心臟疑不堪負荷強度而衰竭，造成無法挽回的遺憾。