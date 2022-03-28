據傳蔡政府在美方壓力與建議下，確定將恢復1年徵兵制的政策，行政院長蘇貞昌今(28)日表示，自己的國家自己救，不是說別人怎麼看，我們尊重國防部的專業評斷。

陳吉仲今(28)日出席「110年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」，受訪時問及美國關切台灣兵役制度，據聞政府將決定恢復1年徵兵制，蘇貞昌表示，自己的國家自己救，不是說別人怎麼看，現在極權專制國家侵略鄰國不需要理由，戰爭開打受苦的將是人民，整個國家幾乎都被毀掉。

蘇貞昌說，我們要救自己的國家，就看什麼方法可以救，以及花多長的役期來訓練，這方面我們尊重國防部的專業評斷，希望國人都能支持。

另被問到，蘇特別強調第3劑疫苗的重要，是否憂心國內疫情升溫？加上桃竹再爆移工群聚染疫，相關防疫SOP是否加嚴？蘇貞昌指出，我們的防疫規範做得非常好，我們的防疫可以說是世界第一，但周邊國家確診數不斷增加，各方面的防疫確實需要加強，尤其高危險族群和年長者趕快接種疫苗，保護自己也保護社區。