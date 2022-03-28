於美國洛杉磯舉行的第94屆奧斯卡頒獎典禮最大話題，絕非奪得影帝寶座的威爾史密斯（Will Smith）莫屬，因不滿妻子平頭造型被調侃，威爾史密斯衝上舞台對主持人揮出一記右鉤拳，眾人全都傻眼。威爾史密斯性個人「性癖好」向來令人摸不透，除了流傳與老婆維持開放性關係、自爆高潮後狂嘔吐等等。早前一次雜誌採訪中，更透露自己幻想坐擁後宮佳麗20人，還希望裡面成員有知名影后貝瑞(Halle Berry)和舞者科普蘭 (Misty Copeland)。

第94屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間上午落幕，向來直言不諱的男星克里斯洛克（Chris Rock）挑大樑擔任主持人，不改嘴砲風格對來賓酸言酸語，不過這次可真惹錯對象，被威爾史密斯（Will Smith）在舞台上狠揍，就為了護航妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith），事後里斯洛克自己打圓場的說:「這將是典禮最精彩的一部份。」

《紐約郵報》（New York Post）報導，53歲的威爾史密斯與妻子潔達蘋姬結婚近25年的，夫妻倆感情非常恩愛。去年公開坦承兩人維持著「開放性關係」，因為不想讓婚姻成為牢籠，認為給予雙方無條件的支持與自由才是愛的最高境界。除此之外，關於威爾史密斯還曾自爆幻想擁有後宮佳麗的言論在當時引發熱議，他表示:「我不知道小時候在哪裡看到的，但我想能夠後20位心愛的女人一起旅行會是很棒的主意。」更進一步補充，希望20位美女裡面有奧斯卡影后貝瑞(Halle Berry)和美國首席芭蕾舞者科普蘭 (Misty Copeland)。

2021年，威爾史密斯傳出與同志數度來電，據悉當時與男明星兼運動員的馬汀(Duane Martin)搭遊艇出海，不過他矢口否認，外媒報導消息後讓老婆潔達蘋姬大發雷霆。