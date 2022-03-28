好萊塢影星威爾史密斯（Will Smith）於第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，因不滿主持人克里斯洛克（Chris Rock）調侃其愛妻，憤怒出手怒賞洛克巴掌。有網友挖出史密斯10年前怒賞一名記者巴掌的畫面，指這位巨星一直都有暴力傾向。

綜合外媒報導，2012年威爾史密斯於莫斯科參加《MIB星際戰警3》首映會，在受訪時一名烏克蘭電視台男記者與史密斯擁抱完後，突襲式親吻兩側臉頰，隨後史密斯大力推開這名記者，並揮了一巴掌，怒罵「你到底有什麼問題？」；史密斯還表示這名記者應該慶幸沒有被揍。

報導稱，事後這名記者公開向史密斯道歉，而史密斯也表示不會再發犯；如今在頒獎典禮上，因主持人公然調侃史密斯愛妻髮型，史密斯衝上台當眾掌摑主持人，引起軒然大波，10年前揮記者巴掌的影片也再度被網友翻出討論。

Mind you, Will Smith has always had a problem with violence.



There is no "rah rah, I did it because Jayda was disrespected". That's what he's predisposed to do, that's all he knows.



Here he is seen slapping a journalist in 2012 bc he leaned in to kiss him:#oscars #WillSmith pic.twitter.com/B1WOyC18k7 — ΜπελΧαρρά Βέρρα (@Axolotl_pragmat) March 28, 2022

克里斯洛克在典禮上調侃威爾史密斯愛妻潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的光頭造型，但潔達蘋姬史密斯是因為受多年脫髮症所苦，才將頭髮剃光；而威爾史密斯因不滿愛妻受玩笑所辱，衝上台掌摑克里斯洛克，並持續叫囂。

戲劇性的是，之後威爾史密斯又以《王者理查》獲得奧斯卡最佳男主角獎項，也是他生涯首座奧斯卡影帝獎項。頒獎台上，威爾史密斯為剛剛的舉動致歉，並透過他劇中飾演的角色理查威廉斯（角色名）暗示剛剛發生的事，「做為藝人常常會受到批評、嘲諷，但我也會保護我的家人，愛會讓人做出很多瘋狂的事」。