國立台灣海洋大學今天新增2例確診個案，為防堵疫情擴散，基隆市長林右昌指示在校園設置前進篩檢站，為校內2千多名師生採檢。未料，下午4點多驚傳有2名女大生身體不適，衛生局不敢大意，派救護車將學生送往醫院採檢。

據了解，2名女學生有感冒症狀，其中1人鼻塞，另1人腹瀉、體溫達37.6度，略微發燒，衛生局接獲通報後，派救護車至校內將人載送至長庚醫院進行PCR篩檢。