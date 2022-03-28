不敢大意！海洋大學再傳2女大生身體不適 急送醫篩檢 17:562022/03/28 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國立台灣海洋大學下午驚傳有2名女大生身體不適，急送醫篩檢。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國立台灣海洋大學今天新增2例確診個案，為防堵疫情擴散，基隆市長林右昌指示在校園設置前進篩檢站，為校內2千多名師生採檢。未料，下午4點多驚傳有2名女大生身體不適，衛生局不敢大意，派救護車將學生送往醫院採檢。 據了解，2名女學生有感冒症狀，其中1人鼻塞，另1人腹瀉、體溫達37.6度，略微發燒，衛生局接獲通報後，派救護車至校內將人載送至長庚醫院進行PCR篩檢。 台東＋2！池上職訓班學員確診 急匡列60人 新北＋6！確診個案分布這4區 Ct值曝光 #新冠肺炎 #台灣 #海洋大學 #女大生 #篩檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情拉警報 苓雅警擴大臨檢特殊場所 13:552022/03/28 社會 麥寮園區篩檢活動開跑 台塑、長庚照顧鄉民ㄟ健康 12:522022/03/28 財經 疫情升溫八大行業加強臨檢 彰化1晚裁罰22人、勸導158人 11:322022/03/28 社會 本土疫情再起 醫曝醫院內部最新指示：提高警戒了 12:042022/03/28 生活 疫苗打不完狂報廢 主計長：就像文具用品是消耗品 10:302022/03/28 生活 基隆疫情延燒 海洋大學1師1生確診 感染源待釐清 11:362022/03/28 生活 大潭電廠擴大採檢增2員工、2家屬染疫 鄭文燦下午親說明 11:162022/03/28 生活 上海為何展開新一輪核酸篩檢 專家：排查清底、拔點清面 11:102022/03/28 兩岸 海大教授到小吃店消費染疫再傳1學生 將設前進篩檢站 15:522022/03/28 生活 大潭電廠外包商妻女染疫 Ct值曝 擴大採檢714人 15:312022/03/28 生活 本土＋34 基隆警察被Omicron打趴 增12例最多 13:522022/03/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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