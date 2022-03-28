一直以強化「網格化」分區篩檢控制新冠疫情並將防疫影響降到最小化的上海市，周日晚間突然宣佈以黃浦江為界分時封城，被江界隔開的上海市民戲稱這是「九宮格變鴛鴦鍋」，而只有不到4小時間可以準備生活物資的浦東居民，為此漏夜外出搶菜，則自嘲為「上海買菜節」。

上海27日晚間宣佈祭出以黃浦江為界，分2批輪流封控的「半封城」形式，進行新一輪核酸檢測與社區嚴格封控管理。許多工作與生活分在黃浦江兩側的居民以及公司與工廠各被輪流封控的上海企業，都一時慌了手腳，各自設法聯繫進行緊急調度或連夜外出搶購生活物資。

上海市民將隔黃浦江執行輪流封控的措施比喻為「九宮格變鴛鴦鍋」，前者指此前按街道、社區進行的網格化篩查，後者則指周日晚間公佈的劃江管控。（圖／新華社）

《路透》報導說，上海金融重鎮浦東新區下令全面封控迎來嚴峻考驗，證券交易所、銀行、券商到基金公司，等金融業連夜採取行動開展「金融保衛戰」，以降低輪流封控造成的影響。身為金融市場交易主體的券商和基金，此前已多數開始採用員工駐紮公司加上居家辦公2條線並舉的模式，在分時封控通知發佈後，則繼續堅守崗位，以輪流值班的方式維持金融市場平穩運行。

上海每日確診量維持在兩位數低位，但無症狀卻從幾百、近千一路升至最新的3450例，其中浦東新區為1425例。因此在周日晚間宣佈，自週一早晨5時起，以黃浦江為界，在全市分區分批實施新一輪切塊式、網格化核酸篩查工作。

報導說，上海市民比喻這種新的封控措施是「九宮格變鴛鴦鍋」，前者指此前按街道、社區進行的網格化篩查，後者則指周日晚間公佈的劃江管控，浦東先行浦西後跟進。

由於週一早上5點即進入封控的浦東新區面積大、人口多，疫情也相對嚴重。加之此前週末已經居家2天，突如其來的公告令物資儲備不足的居民感到措手不及，接到消息開始連夜瘋狂湧出家門四處採購。市民們在網上嘲諷說，「留給浦東人民買菜的時間不多了，留給浦西人民的菜不多了」，然而現實情況可能更加嚴酷。

浦東新區官方微博周日晚9點發佈通知稱，27日晚間浦東的超市、賣場、農貿市場均營業至24點。這對於家住浦東、家屬已駐紮公司數日未歸，獨自承擔著全家採買任務的唐先生來說，則完全使不上力，只好托友人代購物資，再連夜奔赴跨江之隔的普陀區取回。菜場超市深夜也出現搶購人潮，停車場爆滿排起長龍，連警方都出面維持秩序。

原先斷斷續續封控早已讓提供生活物資的電商們新經緊繃，到周一早上浦東新區封城後，許多想透過電商採購物資的用戶還是「一單難求」。

報導說，上海市政府強調，越是關鍵時刻，越要最大限度爭取群眾的理解和支持，切實解決群眾關心的生活保障和應急就醫問題。市民們在網路上則相互鼓勵與協助，並提醒年輕人要關注身邊的老年人，適時給予生活上的協助。