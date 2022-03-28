俄羅斯獨立新聞台「雨」3月初停止在莫斯科運作，因克里姆林宮立嚴厲「假新聞」法，實際令報導烏克蘭戰爭真相構成犯罪。但頻道的靈魂人物夫妻檔繼續想辦法從境外報導事實。

由於俄羅斯當局打壓境內獨立媒體，「雨」（Dozhd）的總編輯濟亞德科（Tykhon Dzyadko）和特派員妻子科崔卡澤（Ekaterina Kotrikadze）先逃到土耳其的伊斯坦堡，再轉往俄羅斯鄰國喬治亞。

科崔卡澤27日在美國有線電視新聞網（CNN）節目「可靠消息來源」（Reliable Sources）當中表示：「如果你稱呼這場戰爭是戰爭，如果你引述（烏克蘭）總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的話，你就面臨最高15年徒刑。也就是你如果報導真相（就會有罪）。所以我們別無選擇。」

「雨」頻道內容目前主要只能在它的YouTube頻道收看。不過濟亞德科說，儘管俄羅斯政府想盡辦法控制民眾取得資訊管道，仍有許多俄國人觀看「雨」的新聞直播。

科崔卡澤表示：「民眾渴望獨立於俄羅斯當局政治宣傳機器的另一個資訊來源。」她說，克里姆林宮「獨裁政權」宣稱大多數俄國人支持所謂在烏克蘭的「特殊行動」，這「不是事實」。

「許多人在社群媒體直接傳訊息給我們，或是在我們的報導下方留言，人數多到令我吃驚。」

即便在俄羅斯從事新聞報導如此危險，但科崔卡澤和濟亞德科皆表示，他們無法想像自己從事其他行業。

濟亞德科表示：「對於我們成立12多年來一直支持我們的觀眾，我們負有巨大責任。」