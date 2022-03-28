台中市政府積極改善偏遠地區民生用水，去年底台中市整體自來水普及率已達96.48%，接水人口超過271萬人，其中原縣區成長率年增8.4%，今年市府編列6,000萬元進行自來水延管路面復平計畫，預計整修20公里。台中市長盧秀燕今（28）日主持開工祈福典禮時表示，除讓民眾能使用自來水外，市府也辦理路修復平，改善道路品質，讓民眾通車好行。

盧秀燕指出，市府為讓市民都有自來水可用，不斷提高接管普及率，截至去年底，台中市整體自來水普及率已達96.48%，尤其偏遠地區幅員遼闊、人口稀少，接管路修經費特別高，如東勢區泰興里有100戶沒有自來水，「感謝在地民代攜手同心爭取中央1,950萬元、市府500萬元進行接管，路修部分市府負擔1,000萬元，預計施作3.8公里。」

盧秀燕提到，該工程讓民眾有自來水使用，同時也進行路修，不僅讓100戶民眾受惠，路面重新做過後達到燙平目的，經過民眾也能使用，今年自來水延管路面復平計畫編列6,000萬元，第一期從東勢區泰興里做起，希望工程順利。

經發局說明，今年自來水延管路面復平計畫主要施作範圍為東勢區泰興里5至8鄰、清水區民族路二段、清水區武鹿里及裕嘉里、新社區復盛里及月湖里、大安區南庄里及龜殼里等路段。其中，東勢區泰興里5至8鄰預計施作約3.8公里，該案自來水延管費用中央補助經費1,950萬元，經發局負擔500萬元，路修復平費用經發局負擔1,000萬元，總經費3,450萬元，目前用戶已順利接管完成，受益戶數超過100戶。

經發局指出，自來水延管路面復平計畫編列預算6,000萬元，分兩期辦理，預計全年度完成20公里路修工程，第一期工程預算2,000萬元，目前完成新社區復盛里5至6鄰及新社區月湖里1鄰，約計1公里；另東勢區泰興里5至8鄰、清水區民族路二段及清水區武鹿里莊敬路等路段，預計完成5公里；第二期工程預算4,000萬元，預計完成路修約14公里，以提供用路人安全的通行環境。