「新北市產業發展諮詢委員會」2022年第1次會議28日在新北市政府舉辦，對於新北產業未來規畫，新北市長侯友宜表示，將聚焦在智慧電動車、金融科技、數位科技、生技醫療及綠能等5大產業，包含規畫在新店寶高園區建立智慧電動車供應鏈聚落、新莊Fintech金融科技園區提供金融、研發、展示等複合式試驗場域，同時結合雙和醫院的能量，打造中和灰磘地區為生醫園區，並續推動太陽光電及地熱再生能源開發。

侯友宜表示，新北市3年來面對疫情及經濟情勢挑戰，以「國際投資鏈結」、「創造產業空間」、「深化平台效益」、「產業加值輔導」及「庶民經濟躍升」等五大面向，強化中小企業體質，並自2019年起推動招商一條龍，持續吸引國內外知名企業投資新北，民間投資累計逾3200億元，增加近8萬2000個就業機會，近三年共促成1154場次國際商談，創造逾80億元商機。

侯友宜指出，未來將於「六大區域」格局上建構產業聚落，如在中和與新店，推動高階醫材、綠能及智慧電動車；運用八里台北港優勢，結合林口、淡水的ICT產業資源，發展智慧物流中心；汐止、瑞芳以發展生技資通訊產業為主；另建立板橋、新五泰及三蘆，為金融與數位科技重鎮。

土城、樹林傳產則導入智慧製造；協助三鶯地區陶瓷工藝AI智能化轉型。此外，持續佈局產業群聚空間，新店寶高智慧產業園區1期招商有成，一期進駐率近9成5，預計每年創造128億元產值，並且已啟動二期開發作業；林口工一產專區、瑞芳第二產業園區及民間園區開發規畫也持續進行，盼滿足企業對產業空間的需求。

經發局表示，新北盼與民間肩併肩推動各項產業創新政策，讓政策功效發揮最大，產官共創新北經濟黃金10年榮景。「新北市產業發展諮詢委員會」由侯友宜主持，並邀集本市工商團體領袖、馥華集團陳金鐘董事長、南亞科技、遠東集團等公司代表齊聚討論新北未來產業發展規畫。