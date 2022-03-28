暖心又暖胃的剝皮辣椒雞湯只要55元。（業者提供）

秘製鴨血豆腐獨特香氣令人口水直流。售價60元。（業者提供）

信義區最佛心美食！位在信義區市府站巷弄內的「老哥雞肉飯、乾拌麵」主打親民路線，一進店完全不擔心有選擇障礙問題，招牌雞肉飯、飄香乾拌麵、雞湯等，料多實在又美味，全都是老饕必點，用餐時段腳步慢一點的話，還得小小等待一下！

打開菜單兩大招牌美食包括「秘製飄香乾拌麵」、「家鄉雞肉飯」。秘製飄香乾拌麵，Q彈拉麵搭配店家獨製辛香料及多道工序製成的醬汁，味道相當絕配。此外，乾拌麵內還有銷魂溏心蛋和超脆油條，一整碗份量十足。

招牌家鄉雞肉飯，選用最新鮮的雞腿部位，口感不柴鮮嫩帶汁，粒粒分明的Q彈米飯淋上獨家醬汁，吃碗一整碗讓不少客人反饋，「上班時已經在想吃第二碗了！」懂吃的饕客必加上「獨家辣椒」吃到一粒米飯都不剩。

老哥餐館除了「秘製飄香乾拌麵」、「家鄉雞肉飯」之外，每天上班族搶喝的「雞湯」更是受到歡迎，全年提供的冷飲「老哥泰奶」，一口喝下泰式就能感受迷人香氣，讓人回味無窮。「老哥雞肉飯、乾拌麵」位在信義區商圈巷弄內，價格、份量可說是CP值超高，喜歡吃辣、找尋最好吃美味的老饕們，不妨走一趟品嚐店家用心熬煮的每一道料理。

店名：老哥雞肉飯、乾拌麵

地址：台北市信義區忠孝東路四段559巷8-1號

電話：(02)2749-4888

營業時間：11：30～20：30，週日公休