荷蘭啤酒製造商海尼根（Heineken）今天宣布退出俄羅斯市場，成為最新一家因為莫斯科入侵烏克蘭而離開俄國的西方公司，加入許多其他公司的行列。

本月稍早，這家啤酒公司就已停止海尼根品牌在俄羅斯的銷售和生產，並暫停對俄國新的投資和出口。

海尼根在一份聲明中說：「目睹烏克蘭戰爭繼續展開和加劇，我們深感震驚和悲痛。」

聲明稱：「先前我們宣布對業務進行策略檢討，之後我們得出結論，在當前環境下，海尼根在俄羅斯所擁有的業務已不再能持續下去，也不再可行。」

「因此，我們決定離開俄羅斯。」

海尼根表示，公司將按照國際和當地法律，將業務「有序轉移」給新的所有者，且不會從交易中獲取任何利潤，過程中公司將支出4億歐元特殊費用。

該公司表示，過渡期間將繼續減量營運，以降低國有化的風險，並「確保我們員工的安全和福祉不間斷」。

「在任何情況下，我們保證1800名員工的薪水到2022年年底都能得到支付，且將盡我們最大努力保障他們未來就業。」

自戰爭爆發以來，數百家西方公司已關閉在俄羅斯的商店和辦公室，其中包括宜家（Ikea）、可口可樂（Coca-Cola）和麥當勞（McDonald's）等知名品牌。