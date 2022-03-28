即使國際觀光不景氣，但仍有業者逆勢持續展店，北市熱門的信義威秀影城商圈，熱門的電信大道在國內兩大電信業者搬遷後，由短期特賣會業者承租，威秀電信大道過往排隊搶手機首賣的盛況不再，不過角間店面快時尚業者ROBINMAY，近日悄悄掛起藝人ELLA代言品牌的廣告，預告信義形象概念門市將在4月開幕。

房仲業者指出，業者將觸角由西門町跨足到信義商圈內，一方面希望有好的廣告效益，一方面也有提前布局等待觀光復甦的味道。 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，威秀商圈年輕與上班族的消費人口眾多，威秀影城周邊的店面不斷有新的品牌進駐，顯見廠商也認同擠進商圈內，可以快速打開品牌知名度，2016台灣知名電動機車就承租商圈店面，甚至連銀行都曾以每坪2萬以上的高價搶進，影城內的店面即使空租，也很快就有新的業者補上，這次是因為電信業者調整據點，不然電信一條街的三大業者已經長租近10年，其他品牌也很難有機會搶進。

這次原中華電信退出後的三角窗店面，已經掛起快時尚品牌的廣告，預告4月29日盛大開幕，該業者訴求快時尚的領導品牌，主要的街邊店門市都集中在西門町，以前國際背包客商機熱絡時，還成功打響品牌的國際知名度，此次難得遇到威秀商圈指標店面釋出，選擇在此時搶進，雖然租金價格可觀，但評估廣告效應與未來觀光回流商機，仍值得搶進。 曾敬德表示，先前松壽路上的潮牌愛迪達擴大營業，打造成全台最強愛迪達概念店，也成為信義威秀商圈的時尚門面，威秀商圈內還有名車的品牌概念店，加上吸引年輕人目光的各式特色店面，即使東區與西門町市場不景氣，但信義威秀還是在信義計劃區的百貨商圈內獨樹一格。