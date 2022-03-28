國發會今（28）日公布2月景氣報告，在外貿、零售成長帶動下，景氣亮出連續第二個月黃紅燈，惟領先指標續呈下滑，下滑幅度略微擴大，顯示當前景氣雖熱絡，但擴張力道有趨緩的現象。

國發會綜合2月海關出口、股價指數、工業生產等九項指標的景氣綜合判斷分數降至34分，較上月減2分，惟仍落在代表景氣熱絡的黃紅燈區裡（32～37），此外領先指標較上月下滑0.64％，連續第四個月下滑。

經濟發展處長吳明蕙表示，俄烏軍事衝突非但推升國際原油、大宗物資的價格，也影響全球景氣，貿易量的成長，近日國際機構皆下修今年全球經濟成長率，2月國內多項景氣數據也已受影響，2月雖然續亮黃紅燈，但熱絡程度、擴張力道已不如先前那麼強。

吳明蕙表示，雖然目前國內景氣擴張趨緩，但生產、出口、投資的表現仍然不錯，景氣並沒有反轉的跡象，未來只要國際上這些負面因素消失，國內景氣領先指標將會再回升，以此研判今年台灣經濟成長仍可望保四。