第一太平戴維斯發布第一季商用不動產市場調查顯示，今年首季大型商用不動產交易與土地交易總價為827億元，年減約二成，主要原因為建商投資金額減緩，尤其受到信用管制政策影響，建商投入土地與商用不動產的總金額僅有379億元，比去年同期大減三成。

調查顯示，今年首季大型商用不動產市場交易金額為337億元，年減34％，壽險業積極擴大投資型不動產布局下，辦公室與旅館成為最主流的交易類型，壽險業為主力投資人，貢獻商用不動產市場6成的交易，寫下繼2020年富邦人壽購置王朝酒店後的新一波交易高峰，包括中國人壽、全球人壽等都有大手筆購置商用不動產的記錄。

近期壽險業南向投資的力道加大，積極透過購置不動產或參與公部門招商增加在雙北市以外的布局，例如台灣人壽參與高雄特貿三公辦都更案、國泰人壽參與高鐵桃園站地上權等，單筆投資規模皆突破百億元。

隨著上周央行升息1碼，壽險業的不動產投資報酬率門檻升高到2.345％，接下來市場進入升息循環，壽險業投報率門檻逐步拉高，雙北市以外的主要都會區，辦公室、物流倉儲、或整棟售後回租的飯店，由於租金投報率較高，將能受到壽險業關注。

建商的投資動能則有縮減的趨勢，央行限縮土、建融成數，以及金管會提高銀行土地放款風險係數的聯手下，建商購地小幅放緩，金額僅達366億元，雖然購地規模縮減，但精華地區的土地追價力道穩定。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，升息的不確定性將拉長投資型買方的評估速度與議價時間，再加上壽險業在不動產投資門檻調高的限制下，預期投資動能放緩，今年度商用不動產將由企業自用需求主導。