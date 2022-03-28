全中運4月16日至21日將在花蓮舉行，賽事聖火今傳遞到金門，由花蓮縣領隊吳昌葦（左）傳遞給金門縣政府秘書長陳祥麟（右）。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

全國中等學校運動會4月16日至21日將在花蓮展開，其中，代表賽事的聖火，日前循撒奇萊雅古禮點燃後，即展開全台傳遞活動。聖火今傳遞至金門縣，由現場6位民眾擔任火炬手，加入傳遞行列，其中2名為花蓮遊子，2人均認為能在金門擔任花蓮全中運火炬，感到無比榮耀。

花蓮全中運聖火今由花蓮縣領隊、太昌國小校長吳昌葦傳遞到金門，並由金門縣政府秘書長陳祥麟於當地觀光地標莒光樓前代表接受，並引燃聖火隊的火炬，同時也邀請6位民眾，擔任火炬手，擴大聖火傳遞工作，依序繞經金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉，再回到金城鎮市街。

特別的是，6位民眾中，竟有2名來自花蓮，分別為26歲的鄭亞設及18歲的蔡耀緯。鄭說，在花蓮成長過程中，體驗到多元學習的樂趣，想把從花蓮經歷到的愛，持續傳遞出去，溫暖更多人，雖然目前在金門工作，但有機會能為家鄉服務，協助傳遞聖火，對他來說是件很開心的事情。

蔡耀緯目前就讀金門大學一年級，對全中運將在花蓮舉辦感到與有榮焉，他說，自己長期對運動非常有興趣，因此前往金門大學就讀運休系，今能擔任全中運火炬手感到無比榮耀，祝福大會能順利進行，花蓮選手獲得好成績。

陳祥麟表示，今年金門縣代表隊將組團共44人包括選手教練職員參加，預計在田徑、競技體操、跆拳道、射擊、游泳等5項賽事中較勁爭冠，他預祝大家能勝利成功，並邀請金門鄉親在賽事期間，替金門子弟加油打氣。