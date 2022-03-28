雲林縣口湖鄉成龍溼地微屋計畫，藝術家活化頹屋打造特色空間。（成龍社區發展協會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉「成龍溼地國際環境藝術計畫」，因疫情影響去年起取消邀請國外藝術家駐村創作，但為避免計畫斷層，轉型為在台藝術家「溼地微屋計畫」，改造閒置頹屋成為特色空間，成龍社區發展協會28日表示微屋空間將作為藝術家、訪客的活動場域，讓環境藝術計畫融入更多在地元素。

「成龍溼地國際環境藝術計畫」原由觀樹教育基金會主辦，邀請國內外藝術家進駐成龍溼地創作，去年起因疫情關係國外藝術家無法來台，因此改由成龍社區發展協會接棒，今年推出「溼地微屋計畫」，藉由打造獨特的藝術空間，讓大家更親近溼地。

成龍社區發展協會專案經理林珮甄表示，微屋計畫由加拿大藝術家Justin Tyler Tate駐村，改造1間閒置頹屋，基於「微屋運動」精神，使用回收素材與友善環境設計理念，為成龍溼地打造獨一無二的環境藝術空間，未來將提供給藝術家與訪客全新體驗。

林珮甄說，頹屋原本是豬舍，紅磚牆保存還算完整，但屋頂已完全毀損，微屋計畫使用上百片回收棧板，在藝術家與志工協力下，拔除棧板上的鐵釘、磨除蛀蝕部分，加工成為一根根木條，最後蓋上回收金屬浪板作為屋頂，花了3個多月工期才大功告成。

林珮甄指出，此計畫由屋主無償提供社區使用3年，社區向文化部申請多元協力跨域共創補助，未來將安排藝術家進駐微屋，作為藝術、文學、音樂、舞蹈的展演場域，同時開放給訪客入住，深度體驗融入自然環境的在地生活。