據透露，青安房貸利率原本「全面凍漲」的方案，現在出現反轉，在考量應讓銀行有合理的資金成本負擔，以及國庫補貼的合理性，以及必須和央行房市信用管制措施同方向同步調等三大考量之下，青安房貸利率原本在財政部上周召開八大行庫開會時，一度傳出以「全面凍漲到年底」的方向定案，但現在反轉的可能性已升高，可能會採取「部分調高」的方式來定案。

根據財部的最新統計，青安房貸的貸款餘額，大約在6,000億。相較於其他部會，例如勞動部直接用利息補貼銀行讓勞工紓困貸款利率凍漲，倘若青安也要凍漲，國庫編列補貼預算勢在必行，但問題是現在編列預算，要到明年才能使用，而且倘若以到今年底為止，央行升息幅度恐怕到0.625％，倘若全面凍漲到今年底，那麼國庫要編列的預算，將接近40億，茲事體大，也要看主計總處的整個收支能否有此空間，換言之，這筆支出屆時就只能由行庫用自有資金成本來埋單，並不公平，也會引發爭議，因此，政院傾向朝「不完全吸收升息幅度，但仍會比一般房貸便宜」的方向來思考、定案。

據知情人士指出，政院將在三種方案之中，擇一出線，除了最早傳出的「全面凍漲到年底」方案之外，另二種方案，一種是將青安利率調高半碼，也就是0.125％，把央行此次升息的幅度，反映一半在青安房貸之上，該方案之下，固定利率一率到底的方案，利率將為1.525％，仍比其他首購房貸現在普遍拉高至1.56％來得低。

另一種則是將1.4％的固定式利率，拉高至首購利率1.56％的「地板價」。至於二段式利率，前二年固定利率1.19％，和其後的第三年利率，也會跟著等幅調整。

相較於勞工紓困貸款直接決定凍漲，青安優惠房貸專案由於涉及到的面向更為廣泛，複雜，一方面攸關政府的房市政策，以及銀行的資金成本壓力，但同樣也是政府推動「住者有其屋」，幫助首購族減輕房貸負擔的重要政策，因此政院不僅在周一召開跨部會議討論，同時除了全面凍漲的選項之外，更拉出其他的思考線，以求妥適；且同樣都是首購，但使用青安貸款的凍漲，其他的貸款利率則必須1.56％起跳，其中也同樣有公平性的問題。