2021年三星電子與樂金電子展開一波6G測試競賽，DIGITIMES Research分析師杜振宇觀察，隨南韓官方推動6G行動通訊核心技術開發計畫，可望促使雙方於6G發展漸邁向技術整合。RFHIC是南韓少數可供應通訊設備用氮化鎵（GaN）射頻（RF）功率元件的業者，將於相關技術研發計畫扮演要角。

南韓兩大資通訊科技（ICT）業者三星與樂金皆自2019年開始研發6G行動通訊技術，2021年6月三星完成室內140GHz頻段數據傳輸，8月樂金成功於戶外以155～175GHz頻段傳輸。11月三星獲美國實驗許可，持續強化6G技術。

南韓官方自2021年6月起推動6G行動通訊核心技術開發計畫，三星主要參與最大1Tbps傳輸速度及運用100～300GHz頻譜等研究。樂金電子雖尚未參與，但出席6G研發戰略會議，且合作的韓國科學技術院（KAIST）及同集團LG U+均參與多項共同研究，三星與樂金在官方主導下，可望朝整合6G技術方向邁進。

6G訊號可能採用較高頻率的太赫茲（THz）波段，為避免收發訊過程中產生功率損耗，致傳輸距離縮短，有必要強化RF功率放大器（PA）等元件技術。RFHIC是南韓少數具通訊設備用GaN RF元件供應能力的廠商，將扮演要角。

RFHIC於全球通訊設備用GaN電晶體市場，主要和日廠住友電氣工業競爭，可供應矽基氮化鎵（GaN on Si）與碳化矽基氮化鎵（GaN on SiC）兩種RF功率元件給三星、華為等通訊設備廠。

杜振宇指出，RFHIC參與南韓衛星載體、Ka頻段（26.5～40GHz）所需GaN PA等衛星通訊與國防軍事研發計畫，將成南韓發展6G收發訊技術的重要業者之一。