看準後疫情時代餐飲市場商機無限，築間餐飲集團砸重金、祭出限量100萬加盟創業回饋金，號召更多加盟主加入創業行列奏效！繼台北加盟展傳出加盟佳績後，4/8-4/11高雄加盟展即將登場，築間邀請南部民眾當頭家。

築間餐飲集團表示，今年首場台北加盟展剛結束，單場簽訂數年成長2成，締造加盟創業佳績，更創下集團歷年單場新高！而2022年上半年，單是「築間幸福鍋物」加盟店，就有10家要開業，大舉搶攻鍋物市佔率。

築間進一步表示，南台灣是築間展店的重點之一，今年上半年，將於高雄岡山秀泰，一口氣進駐「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「有之和牛鍋物放題」等三品牌門店，持續布局南台灣餐飲市場。

築間強調，許多加盟主認為築間的經營模式成熟，最實際的就是省下很多第一次當老闆摸索的時間，並有強大的總部各專業部門為後援，是加盟主因之一，尤其是餐飲界獨家推出的保障年毛利，提高不少加盟主進場的信心。

此外，還包含築間餐飲集團旗下擁有118萬的廣大會員，單月平均客流量達50萬人次，推出消費累點可兌換食材，讓老顧客回流，創造更多營收。

另一方面，築間剛推出常溫的四種口味湯底包上市，就受到廣大粉絲喜愛，在疫情中的外帶、外送市場，疫情後的常溫產品，未來也將陸續開放線上訂位系統，還有自己的電商平台，後疫情的商業模式持續壯大，加上完善的經營輔導，業績明顯成長！2021年營收來到30億元，2022年營收目標上看55億元，創造更多商機與就業機會。

築間表示，全台單日熱銷超過2萬鍋的「築間幸福鍋物」，加盟最低門檻320萬元起，保障年毛利最高可達888萬元；還有，今年首度開放的「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」火、烤兩大品牌加盟店，加盟金各1,000萬元，保障年毛利1,288萬元；主打個人燒肉的「燒肉Smile」，加盟金420萬元起，保障年毛利最高可達888萬元。