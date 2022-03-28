美國「國家民主基金會」會長威爾森昨率團訪問台灣，今下午前往行政院拜訪行政院長蘇貞昌，威爾森指出，10月將在台北舉行的世界民主運動全球大會，讓台灣在下次拜登政府民主峰會之前，成為全球民主議題中心。

蘇貞昌在致詞時表示，在俄羅斯侵略烏克蘭的這個時候，代表民主自由人權的美國國家民主基金會，在會長威爾森帶領下專程前來，尤其這是會長上任後第一站，特別感覺貴會重視肯定台灣，同時也表現雙方的友誼，再次表示真誠的歡迎。

蘇貞昌指出，台灣是自由、民主、開放的國家，在蔡總統領導下，台灣一再受到世界肯定、重視，但這個成果得來不易；他提到，在他第一次從事政治運動時，台灣還是威權統治的戒嚴國家，但這幾十年來，在台灣人民一代一代努力，今天也得到全世界民主自由國家的關注和幫忙。

他強調，台灣今天的自由、民主、開放，「不是天上掉下來、地上長出來」，是民主夥伴支持，現在才能享受這樣的自由民主，非常可貴，威爾森會長和貴賓可以見證。

蘇貞昌提及，烏克蘭到今天還沒被整個佔領，就是因為民主自由國家夥伴的大力支持聲援，當中包括台灣盡一切力量人道援助，並譴責不自由民主的侵略惡行。

他呼籲，民主國家夥伴更應努力在一起團結合作，美國國家基金會支持台灣的努力，而我方也成立台灣民主基金會，雙邊將一起在10月7日舉辦世界民主全球運動大會，他熱切期待在雙方努力下，全球自由民主夥伴更進一步交流，讓世界的人權更被重視、更有力量。

威爾森致詞時指出，現今要展現全世界民主夥伴的團結，也要展現台灣對全世界貢獻，尤其10月世界民主大會，台灣作為民主樞紐，也是全世界民主夥伴能學習地方，讓台灣可以作為民主議題核心地位，也能在下一屆美國總統拜登的民主峰會之前，讓台灣成為全球民主議題中心。