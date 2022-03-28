熟悉案情的消息人士今天透露，遭到關押的76歲緬甸前領導人翁山蘇姬，因幕僚確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前正在隔離中，已3天未出庭。

緬甸軍方去年發動政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府，引發大規模抗議。翁山蘇姬本人則面臨一長串指控，刑期可能超過150年。

翁山蘇姬被控貪腐、違反政府機密法（Official Secrets Act）和施壓選舉委員會，法界消息人士告訴法新社，翁山蘇姬自24日起就未出庭。

這名消息人士說：「她身邊的一些人感染了COVID-19…所以她在隔離中，不過她沒染疫。」

「我們很擔心，因為我們沒辦法見她。」

消息人士另指出，與翁山蘇姬同遭指控的前總統溫敏（Win Myint），今天是以視訊方式出庭。

委任律師去年7月告訴法新社，在遭軍方監禁後，翁山蘇姬與幕僚都已完整接種COVID-19疫苗。