歐洲太空署(ESA)的太陽軌道器(Solar Orbiter)剛剛傳回最新的太陽照片，拜新科技所賜，它拍出了解析度最高的太陽照片，其 9148 x 9112 像素格中，總共塞入了8300萬個像素，這張圖片的分辨率比4K電視的分辨率還要高出十倍。

物理學網(phys.org)報導，太陽軌道器是美國航太署NASA與歐洲太空署合作的太陽觀測器，它將要盡最大的努力接近太陽，要比水星還要靠近，僅有0.284天文單位。目前它剛好在旅程中途，距離太陽與地球剛好都是7500萬公里，於是天文學家在這個位置拍個紀念照片。

它所攜帶的紫外光成像儀(EUI)，和日冕環境光譜成像 (SPICE)都紀錄下迄今最好的太陽照片，由於儀器的分辨率太高，以至於它需要25次拍攝才能覆蓋整個太陽，花了4小時的時間才完成對太陽的全身攝影。

太陽軌道器(Solar Orbiter)之後會0.2天文單位的距離，仔細的觀測太陽。(圖/ESA)

EUI儀器紀錄的是短紫外光17 奈米的波長，可清晰的捕捉太陽的高層日冕，日冕是從太陽噴射出的氣體，奇特的是它溫度高的異常，超過1百萬度，比太陽表面溫度5800度還高很多！這有點超出常識，好像黑煙比火焰本身還高溫。

The Sun’s full disc and corona seen by the Solar Orbiter (4K UHD)

SPICE是要調查太陽表面的「色球層」，需要不同波段的極紫外光來觀測，雖然都是紫外光波段，但進一步分色，紫色對應溫度為 1萬度的氫氣，藍色對應於3.2萬度的碳，綠色對應於 32萬度的氧氣，黃色對應於 63萬度的氖氣。

這批高清照片僅僅是個開始，在接下來的幾年裡，太陽軌道器將會愈來愈接近太陽，並且持續繞行，以觀察太陽以前未被觀測到的極地區域。