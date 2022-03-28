聯準會官員態度趨鷹派，推升美債殖利率上周再上揚，美國10年期公債殖利率上週升至2.49％，使得整體債券型基金買氣持續呈壓。根據統計，整體債券基金已連續11周遭遇國際資金提款，所幸上周失血金額已大幅收斂至2.08億美元，其中投資等級公司債券基金在連3周失血後，上周轉吸金38.95億美元，反觀高收益債券基金和新興市場債市則持續遭到資金調節，其中高收益債券基金上周再流出32.92億美元；新興市場債券基金也流出6.85億美元。摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩表示，債市今年以來因提前反應聯準會調整貨幣政策而表現受抑，然而，2004年至2006年和2015年至2018年二次美國升息期間，摩根環球高收益債券指數總報酬分別達16.5％和26％，考慮波動風險後的報酬風險比分別達1.3和0.9，明顯優於標普500指數、MSCI全球指數和彭博巴克萊環球投資等級債券指數同期表現不到1的數值，意謂非投資等級債券較能幫助投資人於升息期間兼顧追逐收益和降低波動的需求。此外，黃百嵩說明，高收益債流通在外餘額僅有2.6％將於今年到期，即便是明後兩年，到期佔比也只有4.5％和6％，顯示高收益債券發債企業短線償還債務壓力低。再者，全球景氣持續復甦，高收益債券發債企業體質仍佳，升降評比率續創歷史新高，截至今年2月底違約率僅0.24％，有鑑於不良債權金額仍低，高收益債券違約率可望維持低點。富蘭克林證券投顧表示，新興市場債是這波受到俄烏戰爭波及最重的資產之一，隨著大陸刺激政策的期待以及俄烏交戰利空逐漸淡化，賣壓可望減輕。就新興市場美元債來看，俄烏事件導致新興國家主權債利差高於美元高收益公司債的不尋常現象，在消化完俄羅斯部位的損失後，新興市場債應能有反彈機會，惟若顧及美國公債殖利率上揚的排擠，建議靠攏於低存續期間或有搭配放空美國公債操作的債券型基金。至於新興當地債則更可受惠於拉丁美洲國家已積極升息的高利差優勢以及新興亞洲國家疫後解封的經濟復甦商機，且根據歷史經驗，美元通常在聯準會首次升息後見頂，在分散資產的考量下，投資人也可留意新興當地債的高債息、便宜匯價投資機會。富蘭克林證券投顧表示，俄烏戰爭的延續性影響在於通膨，然而在過去幾年看到的去全球化也使得美國及一些國家的企業建立不同的供應鏈包括國內，因此許多企業在供應鏈瓶頸上展現了相當的韌性，而美國可說是當中之最，其中美國高收益債中有接近20%的能源與其他商品企業且大部分的收益皆來自美國本土，今年來主要高收債產業中能源探勘生產與煉油廠仍維持正報酬，即印證了其相對具備韌性並且受惠於商品價格上揚及通膨環境的優勢，可留意近期市場利率波動緩和後的布局機會。